Zorgen over armoede in Twenterand: nu al 40 procent meer hulpvragen voor kinderen

Moet Google nog uitgevon­den worden in het gemeente­huis van Twenterand, en mag Almelo - Hardenberg meer zijn dan een boemellijn­tje?

TWENTERAND - Afgelopen week het nieuws in Twenterand niet op de voet gevolgd? Journalist Ferry de Goeijen praat u bij over de belangrijkste gebeurtenissen. Over een padelrel in Vriezenveen, de omstreden batterijtrein tussen Almelo en Hardenberg en meer poen voor hen die de energierekening niet meer kunnen betalen.

24 september