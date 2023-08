Leuk om te doen in Apeldoorn: Nachtmarathon - de Sprenkelaar

Uittip: Open Dag Roeivereni­ging De Grift

Heb je altijd al eens willen ervaren hoe het is om te roeien?Kom dan naar de open dag van Roeivereniging De Grift op zaterdag 26 augustus vanaf 11:00 uur.Enthousiaste roeiers staan klaar om je van alles te vertellen over de roeisport.Als je wilt, kun je op de roei-ergometer, in de roeibak en/of in een echte roeiboot ervarenhoe fijn het is om te roeien. Smaakt dit naar meer, dan kun je je aanmelden als proeflid envanaf de eerste week van september meedoen met de beginnerscursus.Heb je al roeiervaring? Dan kun je natuurlijk ook meteen aansluiten bij onze inloopuren of bij een van de bestaande ploegen. De open dag is van 11.00 uur tot 14.30 uur