Op zoek naar een uitje in de regio? Check hier onze tips voor de komende dagen!

Leuk om te doen in Apeldoorn: Workshop papercut­ting

Op donderdag 29 juni kun je mee doen aan een workshop papercutting van CODA. Van 18:30 tot 20:30 uur wordt je ondergedompeld in de wereld van papierknipkunst. Tijdens deze workshop in CODA ExperienceLab worden potlood en schaar van de traditionele papierknipkunst vervangen door computer en lasersnijder. Deelname aan de workshop is 20 euro per persoon. Hieronder kun je een ticket kopen.