Op kerstavond komt het kerstverhaal tot leven in wijkgemeente De Hofstad in Apeldoorn. Wandelaars, jong en oud en gelovig of niet-religieus, kunnen op zaterdag 24 december de ster volgen en hun weg zoeken naar Bethlehem. Ook in De Drie Ranken kan je ondergedompeld worden.

Deelnemers vertrekken tussen 18.30 en 19.00 uur uur vanaf het plein voor De Hofstad, Hofveld 52. Het is de bedoeling dat zij zich voor vertrek inschrijven, net als in het echte kerstverhaal. De wandelaars volgen de ster die hen, al wandelend door de wijk, meeneemt naar de verschillende momenten en hoofdrolspelers in het kerstverhaal. Kinderen mogen een lampion meenemen.

De wandeling eindigt met samenzang bij de stal in de kerkzaal van De Hofstad. Voor Apeldoorners die niet in de gelegenheid zijn om mee te wandelen, is er om 19.00 uur een programma met samenzang van kerstliederen in de kerkzaal.

De kerstavondwandeling is een gezamenlijk initiatief van PKN wijkgemeente De Hofstad, de Samuelkerk, Molukse Gemeente G.J.P.I.N., Groot Nieuws Gemeente, het Leger des Heils en De Sleutel (buurtproject Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn).

Herders en engelen

Kerkcentrum De Drie Ranken belooft eveneens dat bezoekers op kerstavond worden ‘ondergedompeld in het kerstverhaal’. ‘Op die avond stap je terug in de tijd dat Jezus geboren werd. Voor één keer is De Drie Ranken in De Maten omgebouwd tot een plaats waar soldaten je oproepen om je in te schrijven, net als toen. Waar een profeet betere tijden aankondigt, net als toen. En waar koningen, herders en engelen hun verhaal doen over het geheim van deze nacht.

Er zijn drie rondes waarin het verhaal in ongeveer 35 minuten tot leven wordt gebracht: om 18.30 uur, 19.30 uur en 20.30 uur. Het verhaal wordt afgewisseld met vertrouwde kerstliederen. De Drie Ranken staat aan de Eglantierlaan