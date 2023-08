Van strips tot koggeschip: check onze uittips in de regio voor dit weekend!

Leuk om te doen in Apeldoorn: Theater Op 'T Zand

Op 26 augustus kun je van 12:00 tot 20:00 uur naar Theater Op ‘T Zand. Je kunt diverse theater en muziekacts bekijken. Het is bij de uitkijktoren op het Kootwijkerzand. Het programma wordt later deze zomer bekendgemaakt. Het is gratis en van 0-100 jaar.