Uittip: Film op de Brink

JOUW TIPS Slecht weer deze week? Met deze 6 tips van onze lezers vermaak jij je sowieso!

Die jongen met grote oren en ballonnen trekt al de aandacht, en tijdens de streetarttour in Lelystad is nog veel meer te zien! Het is een van de zes tips die onze lezers deze week voor je hebben: ga langs in het speelgoedkabinet in Kampen, ontdek het Veluwse dorp Oene of laat je verwonderen door muziek in Zutphen.