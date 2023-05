Hollywood bezoekt Enschede: schrijver en regisseur vanavond in gesprek met filmliefhebbers in Concordia

Interview Jodie Foster: ‘Ik heb mijn familie en vrienden behoorlijk verwaar­loosd’

Op haar 58ste is tweevoudig Oscarwinnares Jodie Foster kieskeurig geworden in het accepteren van haar rollen. Zij maakt een uitzondering voor The Mauritanian, vanaf vandaag in de bios. Zij speelt daarin een advocaat die een van terrorisme verdachte gevangene verdedigt.