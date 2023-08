Leuk om te doen in Zwolle: Feestelijke Finissage van "Planten" Expositie

Wil je niet missen: Open Dag Dahliavere­ni­ging Rondom de Peperbus

De dahlia’s van Dahliavereniging Rondom de Peperbus staan in volle bloei. Op zaterdag 2 september zijn beide tuinen open voor bezoekers. Je bent van harte welkom om eens een kijkje te nemen in tuin Ruusbroec (Ruusbroecstraat, tegenover de brandweer) van 10.00 – 15.00 uur en tuin Wezenlanden (naast de kinderboerderij) van 10.00 – 14.00 uur. In de tuinen zijn verschillende activiteiten en tussendoor geniet je natuurlijk van iets lekkers bij de koffie of thee in het Dahlia-café.