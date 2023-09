Uittip: Opening Kunstplatform LINK - Expositie: DOUBLE REPLACEMENT

Wil je niet missen: Zwol­le-Zuid Schaakt: terrassen­toer­nooi voor duo's

In Zwolle-Zuid vindt er op zaterdag 2 september van 12.00 tot 18.00 uur het derde ‘Zwolle-Zuid Schaakt!-terrassentoernooi plaats. Er wordt dan in tweetallen geschaakt op verschillende terrassen in het winkelcentrum. “Het is de bedoeling dat je op diverse locaties schaakt, zodat je de leuke plekken van het winkelcentrum leert kennen”, vertelt organisator Emile Hoogterp. “En natuurlijk om een erg leuke schaakmiddag te hebben.” De insteek is ‘een lokaal, gezellig schaaktoernooi voor spelers van alle niveaus’. “Zodat iedereen een paar mooie, spannende partijen kan spelen. Het speeltempo is 15 minuten per persoon per partij.” Het toernooi begint om 12.00 uur, de prijsuitreiking is rond 17.30 uur. “Aangezien we van te voren de terrassen moeten inlichten, graag van te voren opgeven”, aldus de organisatie. Opgeven kan, alleen of per tweetal, dit kun je hieronder doen. De inschrijfkosten bedragen 10 euro per tweetal. Deze kunnen bij aanvang van het toernooi aan de organisatie betaald worden. De inschrijving en prijsuitreiking vindt plaats bij Grandcafe Zuijdt aan de Minsterlaan 254. Aanmelden vanaf 11:30 zodat je op tijd kunt starten. Je speelt tevens bij Cafe D’Oldeneel en bij Hart van Zuid, welke op loopafstand liggen.