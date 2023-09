Wil je niet missen: Straatmarkt - Johan de Wittstraat

Wil je niet missen: F1 Live - Zandvoort

Wat is nog leuker dan samen live Formule 1 kijken? Zelf in de schoenen stappen van je favoriete Formule 1 coureur! Bij Racesquare Zwolle kan het op zondag 27 augustus; kijk live naar de race en laat daarna zien dat jij sneller bent op hetzelfde circuit, of aan de bar. The battle is on! Je bent vanaf 14:45 uur welkom! Kijken naar de race is gratis, als je kiest voor het arrangement of als je zelf wilt racen, dan zitten hier wel kosten aan verbonden.