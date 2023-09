Uittip: Theater voorstelling 't Barre Land: De Slaapwandelaars

Leuk om te doen in Zwolle: Expositie: Verhalen van Zwolle, Hanzestad aan de IJssel

De expositie Verhalen van Zwolle, Hanzestad aan de IJssel laat werk zien van amateurs en professionals, die op zoek zijn gegaan naar authentieke verhalen uit het Hanzeverleden in het hier en nu. Verhalen over de geschiedenis, het onderwijs, de handel, vervoer en verbinding, maar ook historie, kunst en architectuur, gemeenschap en inspiratie.Zwolle lag aan het Zwarte Water en verbonden met de Vecht met Oost-Europa. Diverse handelswaren werden verhandeld op de markt. De pakhuizen aan de Thorbeckegracht, de historische binnenstad, maar ook de toegangswegen, de vaarwegen en de treinverbindingen zijn sporen van de tijd te vinden. Zwolle kreeg steeds meer een regionale functie en was verbonden met andere Hanzesteden o.a. Kampen en Deventer. De expositie laat fotografische beeldverhalen en multimediale producties zien van authentieke mensen en gebouwen. De expositie is te zien in combinatie met de expositie Zilveren Camera en Voel het Nieuws in Harculo, een unieke locatie.