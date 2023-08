Leuk om te doen in Zwolle: Zomerlab Workshopweek

Een ambachtelijke workshopweek in de zomervakantie.

Van 21 t/m 25 augustus leren drie ambachtsvrouwen je de fijne kneepjes van hun prachtige vak in, hoe kan het ook anders, de Oude Ambachtsschool in Zwolle.



Een hele week experimenteren met de zeefdruktechniek bij Het Grafisch Ambacht. Leer de technieken en beeldende mogelijkheden van Mergelsteen bij de Beeldhouwschool Zwolle. Of kom in vijf dagen alles te weten over dessins maken op papier en stof bij Studio Ferweda.



Na deze inspirerende week in de zomervakantie ga je naar huis met kennis en kunde van het door jou gekozen ambacht en je gemaakte werk. Tijdens de Zomerlab ga je ook een kijkje nemen in de drie ateliers. Een leuke manier om even te proeven van de andere ambachten en nieuwe mensen te ontmoeten. Samen genieten we elke dag van een heerlijke lunch verzorgd door Soep en Smeersels. Kijk voor alle tijden hieronder.