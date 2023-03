Sport-ID in Doetinchem organiseerde een cursus voor trainers en vakleerkrachten over de Breed Motorisch Ontwikkelen-methodiek. Na afloop van de laatste cursusdag kregen de deelnemers hun certificaat.

De finale van Wie is de Mol ligt ruim een week achter ons. ,,Als vrienden hebben wij een eigengemaakte trofee. Bennie Schouten was de winnaar en kreeg van Ellis Timmers, de winnares van vorig jaar, de wisseltrofee, meldde inzender Ingrid Schouten.

De Stichting Dierenweide in Varsselder-Veldhunten deed onlangs mee aan NL Doet. Met liefst 27 vrijwilligers werd de tunnel voorzien van een nieuwe beplanking. De verharding in de wei is uitgebreid, de bomen zijn gesnoeid en alles is schoongemaakt. Ook heeft het varken op deze dag acht biggen gekregen, meldde inzender Jan Aalders trots.