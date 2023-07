Vier generaties op reünie ter ere van 100-jarig bestaan basisschool in Heelweg en familie viert eerste lustrum van eigen Facebookpagina

MIJN STENTOR Dit stuurden jullie in: zo zag Annie deze bloem nog nooit bloeien • In Heino kan repeteren gewoon in de tuin

Annie uit Wijhe zag een bloem in haar tuin wel heel bijzonder bloeien en klom in de pen, en bij een muziekvereniging in Heino hebben ze een heel handig repetitieplekje. En jullie bleken erg sportief: veel korfbalkampioenen in Zutphen én een sportieve familie in Terwolde. Dat stuurden onze lezers uit Deventer, Zutphen, Salland en de Achterhoek deze week in.