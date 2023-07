Lezers over het wolf-incident: ‘We worden gek gemaakt met al die Roodkapje-verhalen’

lezersreacties Lezers over aanspreken met ‘je en jij’ door bedrijven: ‘Ik heb niet met u geknikkerd, hè!’

Bedrijven en instellingen die hun klanten in brieven of e-mails tutoyeren: het komt steeds vaker voor. Een gotspe, vindt Dirk Westerhof uit Apeldoorn die zo'n brief van VGZ op de mat van zijn 92-jarige moeder vond. De zorgverzekeraar zelf zegt hiermee ‘naast de klant te willen staan’, maar het merendeel van lezers die reageerden kijkt er toch anders naar: ‘Ze zijn mijn vrienden niet.’