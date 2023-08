Yannick (40) uit Apeldoorn hoort bij ‘de grote familie’ van Go Ahead Eagles: ‘Elke wedstrijd kunnen we onze vader herdenken’

MIJN STENTOR Dit stuurden jullie in: Kunst van Willemien niet in één hoekje te plaatsen • Benieuwd naar wijn uit de IJsselval­lei in het zicht van Deventer?

Tijdens de open middag in de Joriskerk in Borculo kun je kunst bewonderen. Nieuwsgierig naar wijn uit de eigen streek? Wijngaard bij Deventer houdt open huis. En: zouden ze nu al vertrekken richting het zuiden, vraagt Cees uit Gorssel zich af. Dat stuurden onze lezers uit Deventer, Zutphen, Salland en de Achterhoek deze week in.