De Duif in Ruurlo geeft het onpersoonlijke all-you-can-eatconcept een persoonlijk tintje

LEZERSREACTIES Lezers over afgelasten van stadsfesti­val in Deventer: ‘Je moet af en toe wat overlast accepteren’

In 2023 komt er geen stadsfestival in Deventer. Dat zorgt voor een hoop reacties bij lezers van de Stentor, van wie er veel de gang van zaken niet kunnen geloven. Anderen wijzen erop dat de klager in zijn recht staat: ‘Wat mij verbaast, is dat de gemeente niet de juiste papieren heeft.’