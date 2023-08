‘Dikke pluim’ voor fietsaanpak in Apeldoornse binnenstad, maar ook kritiek: ‘Het is belachelijk’

In de Apeldoornse binnenstad is het tussen 11.00 en 18.00 uur verboden daar met je fiets of scooter rond te rijden. Op de donderdagse koopavond is die regel van kracht tot 21.00 uur. Dat geldt op die tijdstippen ook voor het wildstallen van je tweewieler. Parkeren kan in de verschillende stallingen, beugels, klemmen of speciaal ingerichte witte markeringen.