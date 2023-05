Lezers laten zich horen over alcohol in de samenleving: ‘Gereedschap en ijzerwaren horen ook niet in de supermarkt thuis’

LEZERSREACTIES Lezers over verkeerson­ge­val­len en e-bikes: ‘Bij een helmplicht gaan veel mensen niet meer fietsen’

291 fietsers kwamen vorig jaar om in het verkeer. Daardoor komt de discussie over een helmplicht weer vol in de schijnwerpers. Het houdt lezers van de Stentor duidelijk bezig: ‘Voor iedereen inclusief moi, het is gewoon veiliger!’