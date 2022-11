Fietssluis als goedkope oplossing

Het bureau komt met een zestal mogelijke oplossingen, zoals vermeld in een krantenartikel van zaterdag 5 november. Dit advies heeft de nodige kosten met zich meegebracht en was mijns inziens overbodig. Alle aangedragen mogelijke oplossingen zijn ook met een nuchter boerenverstand te bedenken. Een oplossing die volgens mij een goedkope variant zou kunnen zijn wordt niet vermeld, namelijk het aanbrengen van een eenvoudige fietssluis door middel van het plaatsen van een drietal poortjes, aan elke zijde van de oversteek, zodat de fietser gedwongen wordt af te stappen en met de fiets aan de hand de oversteek kan doen.

Deze oplossing kan eventueel gecombineerd worden met een snelheidsremmende maatregel op de Hoofdstraat. De poortjes wel zodanig plaatsen dat zij ook geschikt zijn voor scootmobielen. De fietser is en blijft natuurlijk zelf verantwoordelijk voor een correcte oversteek. Deze oplossing is goedkoop en eenvoudig en snel aan te brengen. Laten we niet altijd in moeilijke en kostbare oplossingen zoeken. Het gezegde is nog altijd: eenvoud wint!