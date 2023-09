Grijp je kans dit weekend en kijk binnen bij doorgaans potdichte monumenten, lezers brengen je op ideeën

Gastschrijvers Nooit mocht ik verzaken van school, maar die keer zei ze: ‘Ja, gezellig’

Een tijdje geleden was ik op de maandelijkse schrijfavond. We krijgen een schrijfopdracht, we schrijven en lezen ons verhaaltje al dan niet voor. Gewoon lekker schrijven. Eén van de opdrachten was: beschrijf een wens of verlangen. Net daarvoor had ik een wensenbord in de bibliotheek gezien.