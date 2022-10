Alistair Overeem wil Badr Hari ompraten: ‘Ga wel een koffietje met hem doen’

Overeem ging op bijna MMA (mixed martial arts)-achtige wijze het gevecht met Hari aan. De eerste twee rondes was hij duidelijk de onderliggende partij. ,,Het was een beetje zoeken, een beetje ringroest”, aldus Overeem. Na een ‘uppercut’ aan het einde van de tweede ronde en een sterke derde ronde met twee knockdowns van Hari, werd hij unaniem tot winnaar aangewezen door de jury.

Daarmee zorgde hij waarschijnlijk voor het einde van de carrière van Hari. ,,Ik kan begrijpen dat hij in een lastig parket zit. Weet je wat, ik ga wel even een koffietje met hem doen. Hij is eigenlijk mij in een ander jasje: een zeer getalenteerde vechter. Ik kan hem goed begrijpen, als winst uitblijft en hij met blessures te maken krijgt. Maar het zit er écht in bij hem. Hij is een ijzersterke vechter met een hoog vecht-iq. Als ik hem was, was ik niet gestopt. Als je vecht, heb je dieptepunten. De vraag is hoe je ermee omgaat. Ik vind mezelf telkens opnieuw uit.”

| Rico Verhoeven boos

Niet Badr Hari of Alistair Overeem meldde zich vannacht als eerste bij de media na Collision 4 in de Gelredome, nee, Rico Verhoeven nam het woord voordat Overeem arriveerde. Hij was woedend op de winnaar!

Overeems plan is duidelijk: Verhoeven verslaan, daarmee wereldkampioen worden in het zwaargewicht bij Glory en dan nog een afsluitende MMA-partij. Daarna is het wel klaar, voorspelt hij nu. Maar om die route te kunnen bewandelen, moet het gevecht met Verhoeven er dus wel komen in het voorjaar. Misschien dat hij daarom wel zo nadrukkelijk de confrontatie zocht na afloop.

Volledig scherm Alistair Overeem. Inzet: het gevecht met Badr Hari. © ANP

Hij sprak Verhoeven direct in de ring aan, waarna de wereldkampioen het canvas betrad en het grote bekvechten begon, ruw onderbroken door Hari’s afscheidsspeech. Ook in de persconferentie na afloop ging Overeem los op Verhoeven.

Hij bekritiseerde het eigen evenement Hit It waarop Verhoeven vecht (‘Dancing on Ice’), zijn uiterlijk in de ring (‘met z’n make-up’) en verwijt Glory dat de organisatie toestemming heeft gegeven dat Verhoeven niet bij Glory vecht dit najaar, maar op zijn eigen evenement (‘een blunder’). Overeem claimt ook nu al de zwaargewichtkampioen te zijn en zei dat hij Verhoeven ook ná het gevecht tegen Hari nog wel had aangekund.

,,We gaan de lijn vasthouden. Noem me gek, maar in mijn hoofd versla ik hem. Rico is in vorm, is sterk en doet z’n ding. Ik ga hem pakken.”