Anthony Joshua onthult: ‘Ik deed na gevecht tegen Vladimir Klitschko bod op belangrijke USB-stick’

Voorafgaand aan het gevecht tussen boksers Anthony Joshua en Vladimir Klitschko in 2017 beweerde de Oekraïner een USB-stick te hebben met alle belangrijke details over zijn tegenstander. Joshua heeft toegegeven te hebben geprobeerd die stick te kopen.

Tegenover The Independent geeft Joshua toe dat hij heeft geprobeerd de stick in handen te krijgen. Voorafgaand aan het gevecht in 2017 beweerde Klitschko een stick te hebben met beelden die duidelijk zouden maken hoe Joshua te verslaan is. De twee hadden een tijdje samen getraind en die trainingen werden destijds opgenomen.

Op dat moment vertelde Joshua er niet warm of koud van te worden. „Het is gewoon een strategie.” Joshua won het gevecht, maar had het zo lastig tegen Klitschko, dat hij zijn management de opdracht gaf om een bod te doen op de USB-stick. „Ik wilde een bod doen en heb mijn jongens gezegd dat ze 5000 pond (bijna 6000 euro, red.) moesten bieden. Dat is veel geld, maar het kwam niet eens in de buurt van het winnende bod.”

Quote Ik kwam niet eens in de buurt van het winnende bod Anthony Joshua

De stick werd uiteindelijk verkocht voor 189.000 euro aan een onbekende bieder. Het geld ging naar de projecten van de liefdadigheidsstichting van de gebroeders Klitschko. „Ik denk niet dat hij gaat prijsgeven aan wie hij hem verkocht heeft”, aldus Joshua.

„Het was van zijn kant een mindgame. Hij probeerde me boos te maken, want als ik boos ben, dan vecht ik niet goed. Ik heb geen hekel aan hem, maar wilde hem vooral graag verslaan. Dat is een groot verschil”