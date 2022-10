‘Badr Hari is nog steeds de grootste vechter aller tijden’

met videoBadr Hari (37) staat bekend als een knock-outmachine die altijd vol op de aanval vecht, maar heeft tegelijkertijd al jaren geen partij meer winnend afgesloten. Is het zaterdag, tegen Alistair Overeem in de Gelredome, tijd voor een wat behoudender tactiek? Huisanalyticus Remy Bonjasky en Melvin Manhoef, die in ‘Team Hari’ zit, gingen in de vechtsportpodcast In de Ring in discussie en hier lees je (een gedeelte van) dat gesprek terug.

Melvin Manhoef: ,,Als Badr op een andere manier vecht, is dat minder attractief en risicovol. Het is niet zijn stijl. Hij is een karaktervechter. Je kunt het er niet uit halen. Als hij anders vecht, haal je zijn kracht weg. Dat is de reden dat mensen Badr’s stijl toffer vinden dan die van jou, Remy, of die van Rico Verhoeven. Al is jouw stijl misschien effectiever op zo’n moment.”

Remy Bonjasky: ,,Hij is misschien wel de grootste kickbokser die er is, maar hij had ook kampioenschappen kunnen winnen als hij soms even wat slimmer had gevochten. Even een stapje achteruit en dan naar voren, in plaats van alleen maar naar voren. Neem de wedstrijd tegen Benjamin Adegbuyi, die had hij met twee vingers in zijn neus kunnen winnen. Je kan het iets tactischer spelen en toch de winnaar worden en op die manier attractief blijven.”

Beluister hier de special van de AD-vechtsportpodcast In de Ring, met Remy Bonjasky en gast Melvin Manhoef, waarin wordt vooruitgeblikt op Collision 4 en ook het afscheid en de carrière van Manhoef ruimschoots aan bod komen:



Manhoef: ,,Je kunt niet anders vechten én hetzelfde zijn. Dat werkt voor mij niet. In die partij tegen Adegbuyi had-ie kunnen ‘wegdansen’, maar dat zit niet in zijn aard. Je hebt atleten en vechters. Atleten kiezen voor winst. Remy, jij bent een atleet. Ik ben gewoon een vechter, in hart en nieren. Ik ga voor do or die. Jou maakt het soms minder uit of het je het publiek boeit: je moet gewoon winnen en je houdt je aan je taak. Dat kunnen atleten. Ik kan dat ook wel, maar als je mij één klap geeft, dan wil ik je gewoon pijn doen. Dat is wat Badr ook heeft. We zijn meer vechters dan atleten.”

Bonjasky: ,,Ik weet het nog van mijn partijen tegen Badr: je moet rustig blijven, hem laten komen en op een gegeven moment weet je dat hij losgaat. Dan komen mijn kansen er. Als de vechter bovenkomt en niet de atleet. Hoe groot hij nu ook is, hij had iedereen kunnen overstijgen. Dat doet hij nu misschien al, maar hij had nog verder kunnen zijn.”

Manhoef: ,,Moet je nagaan hoe bijzonder het is dat hij iedereen overstijgt zonder titels. Hij is nog steeds de grootste vechter aller tijden. Niemand heeft zo de x-factor als hij.”

