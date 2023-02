Badr Hari lijkt twijfels over kickbokspensioen de baas: ‘Ik verwacht en hoop dat hij doorgaat’

Zowel Badr Hari (38) als Glory- matchmaker Robbie Timmers hintten gisteren op een terugkeer van de Marokkaanse Nederlander in het kickboksen. Hari overwoog te stoppen na zijn nederlaag in oktober tegen Alistair Overeem. Overigens bestaat de kans dat die verliespartij tegen Overeem teruggedraaid wordt en in ‘no contest’ wordt omgezet, omdat Overeem een positieve plas inleverde en nog altijd wacht op de uitslag van zijn B-staal.

Hari postte gisteren een cryptische video op Instagram waarin hij de sport de liefde van zijn leven noemt, na Allah en zijn kinderen, en dat hij niet eens weet hoe hij ‘stoppen’ moet schrijven. Ook Robbie Timmers, verantwoordelijk voor de gevechten die Glory neerzet, zag die beelden. ,,In mijn ogen is hij nooit weggeweest. Wij zijn niet klaar met Badr en de hele kickbokswereld niet. Er zit nog zoveel vuur in hem.”

Timmers legt snel contact met het kamp-Hari om te kijken hoe The Golden Boy zijn toekomst voor zich ziet. ,,Mocht hij doorgaan met kickboksen, wat ik verwacht en hoop, gaan we zien wat we kunnen doen. Ik heb nooit het idee gehad dat hij écht wilde stoppen. Voor mij zou het ook geen comeback zijn, maar gewoon: Badr die lekker aan het kickboksen is.”

Mocht Hari definitief beslissen om niet te stoppen, is dat uitstekend nieuws voor het geplaagde Glory. Hari is een garantie voor kijkcijfers, toeschouwers en (media-)aandacht. Bij de Nederlandse kickboksorganisatie is het al jaren kommer en kwel voor Hari, die los van zijn recente gevecht met Overeem verloor van Rico Verhoeven (twee keer), Benjamin Adegbuyi, Arek Wrzosek en tweemaal tegen een ‘no contest’ aanliep, eenmaal vanwege dopinggebruik tegen Hesdy Gerges en eenmaal nadat rellen op de tribunes zijn rematch tegen Wrzosek stopzetten. Hij kampt ook al jaren met blessures.

Volledig scherm Badr Hari © Matt Ferris / Glory

Tegelijkertijd toonde Hari ook tegen Overeem in oktober weer hoe begaafd hij is. Zijn cijfers liegen er niet om, met 106 gewonnen partijen in zijn carrière met het uiterst indrukwekkende aantal van 92 op knock-out. Zonder veel eremetaal op zijn palmares staat hij algemeen bekend als één van de beste kickboksers uit de geschiedenis.

Ook op zijn 38ste is hij zijn plezier in de sport niet verloren en lijkt hij maar weer eens te proberen de weg omhoog in te zetten in de zwaargewichtdivisie van Glory. En dat zou goed nieuws zijn voor de organisatie, wetende dat Jamal Ben Saddik geschorst is, Overeem een schorsing boven het hoofd hangt en Rico Verhoeven geblesseerd is.

Donegi Abena werd gisteren op Glory 83 in Essen de nieuwe lichtzwaargewichtkampioen. Ook werd duidelijk dat er snel een titelgevecht in het middengewicht komt tussen kampioen Donovan Wisse en Serkan Ozcaglayan.

