Bokslegende Mike Tyson opent coffeeshop in Amsterdam: ‘Alles zelf getest’

Niemand minder dan bokslegende Mike Tyson heeft in Amsterdam een coffeeshop geopend. Het was al bekend dat de 56-jarige Amerikaan in zijn geboorteland een ranch heeft die volledig in het teken staat van de rookbare plant. Maar met een coffeeshop in Amsterdam maakt Tyson nu de oversteek naar Europa.

De coffeeshop van Tyson is gelegen aan de Spuistraat in Amsterdam en heet Coffeeshop Tyson 2.0, zo meldt de drievoudig wereldkampioen boksen. ,,Het is een droom die uitkomt om onze eerste coffeeshop in Amsterdam te openen”, zegt Tyson in een persbericht. ,,Hier kunnen fans genieten van mijn favoriete producten. Ik heb ze allemaal uitgeprobeerd en getest en ik kan niet wachten om enkele van mijn meest geliefde producten met Europa te delen.”

Tyson gebruikt al decennia marihuana en wiet. ,,Ik heb meer dan 20 jaar op het hoogste niveau partijen gebokst. Daardoor vertoont mijn lichaam veel slijtage. Om mijn zenuwen te kalmeren en de pijn van onder meer twee operaties weg te nemen, ben ik dit gaan gebruiken", legde hij al eens uit.

Tyson opende in 2018 een wietboerderij in Californië City: een afgelegen stadje met circa 15.000 inwoners op een kleine honderd kilometer van Death Valley National Park. Sinds 1998 mag in de staat Californië marihuana gebruikt worden voor medische doeleinden, maar sinds 1 januari 2018 is het middel ook toegelaten voor recreatief gebruik. In Nederland is het sinds 1976 legaal om een kleine hoeveelheid weed in je bezit te hebben. Wel is het vanaf mei 2023 in de oude binnenstad van Amsterdam verboden om op straat marihuana te nuttigen.

Volledig scherm 2003: Mike Tyson (links) in duel met Clifford Etienne. © ANP / AFP

Tyson is niet de enige oud-topsporter met een wietbedrijfje. Ook voormalig wielrenner Floyd Landis verkoopt in Colorado sinds 2016 producten op basis van cannabis.

Tyson geldt als een van de beste boksers ooit. Hij is de enige die tegelijkertijd de wereldtitels bij de zwaargewichten van de WBA, WBC en IBF in bezit had en ze ook nog wist te prolongeren. Iron Mike won 50 van zijn 58 partijen als profbokser. Hij is niet alleen bekend vanwege zijn bokskwaliteiten, maar ook omdat hij in 1997 tijdens een gevecht een stuk uit het oor van tegenstander Evander Holyfield beet. Tyson zat ook jaren in de gevangenis vanwege verkrachting.