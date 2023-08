Column Remy Bonjasky | Of ik het gevecht van Jake Paul serieus neem? Nee, het is entertainment

Podcast In de Ring | Murthel Groenhart over carrière die in supermarkt begon, ‘slappe lul’ Doumbé en vechten onder 2 vlaggen

Te gast bij In de Ring, de vechtsportpodcast van het AD, is ditmaal Murthel Groenhart (36). ‘The Predator’ is na een kortstondig (maar nog niet volledig afgesloten) MMA-avontuur terug als kickbokser bij Glory en gaat zaterdag in Rotterdam Ahoy direct proberen de weltergewichttitel van Endy Semeleer af te pakken.