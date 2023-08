Conor McGregor keert terug bij UFC en bevestigt derde gevecht tegen Nate Diaz

The Notorious staat in december al tegenover de Amerikaan Michael Chandler. In 2024 neemt hij het op tegen Justin Geathje uit Amerika en later dat jaar volgt het gevecht met de eveneens Amerikaanse Diaz, tegen wie hij het in 2016 al twee keer eerder opnam. In het eerste gevecht ging de winst toen naar Diaz, in de tweede wedstrijd was McGregor de sterkste.