‘Conor McGregor moet vechtstijl aanpassen om van Dustin Poirier te winnen’

Levi Rigters terug in de ring bij Glory 78: ‘Voor mijn 28ste wil ik wereldkam­pi­oen zijn’

6 mei Na zijn verlies in het viermanstoernooi in de vorige editie van Glory keert Levi Rigters (25) terug in de ring bij Glory 78, in juli in Rotterdam. De nummer zes op de zwaargewichtranglijst neemt het op tegen Tomas Mozny uit Slowakije. Het gevecht moet een volgende stap naar zijn uiteindelijke doel zijn: de wereldtitel van Rico Verhoeven.