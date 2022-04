Dillian Whyte haalt uit naar vader van Tyson Fury: ‘Hij is een idioot van 600 jaar oud’

Als oude vrienden werd er vanmiddag bij de persconferentie tussen Tyson Fury en Dillian Whyte, drie dagen voor hun WBC-wereldtitelgevecht in een met 94.000 fans afgeladen Wembley, eigenlijk al geen vuurwerk verwacht. Dat kwam er ook niet, tot de vader van Fury, John, zich er in de laatste minuten mee ging bemoeien.

Een gezapige persconferentie ontplofte vanmiddag in Londen in de slotminuten toen beide rivalen Fury en Whyte elkaar op het podium ontmoetten. Was het tot dan vriendelijkheid troef geweest, was het gegaan over het naderende afscheid van de Gypsy King en het astronomische bedrag dat beiden zaterdagavond aan het titelgevecht hopen over te houden, gooide plots John Fury de knuppel in het hoenderhok.

,,Hij wilde verhinderen dat mijn mensen ook het podium opkwamen", zei Whyte. ,,Hij moet eens leren te ontspannen. Hij is verdorie al 600 jaar oud, maar hij stapt naar voren en probeert mijn mannen niet op het podium te laten komen. Dus ik zei: John, doe eens rustig aan, je bent volwassen! Maar je blijft schreeuwen als een kind, ontspan. Het is onze dag, van mij en je zoon. Waar bemoei je mee?’ Hij probeert altijd voor zijn zoon te staan, maar hij is een idioot. Dus ik zei alleen: oude man, doe rustig!”

Fury reageerde alleen door bij het verlaten van het podium een middelvinger op te steken. ,,Ik heb het echte tumult op het podium voorkomen. Want dat zien mensen graag, ze willen ons zien stoken en schreeuwen, maar laat ons gewoon vechten straks. Dan kan iedereen ervan genieten. Het is niet voor onze entourages om erbij betrokken te raken. Luister, Dillian is er klaar voor. Hij is in vorm. Maar ik ben ook in vorm. Het wordt zaterdag een goed gevecht. Klaar!”

Fury (33) herhaalde verder dat hij van plan is zaterdag de bokshandschoenen op te bergen. ,,Het is tijd om te genieten van het leven. Ik wil ook veel meer dingen doen: een Netflix-documentaire maken, een Hollywood-film maken, een goede echtgenoot zijn. Dingen waarbij je géén hersenschade oploopt. Ik heb zes kinderen, ooit moet het toch een keer, stoppen!”

