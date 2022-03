Eerste gevecht in jaren van Ismael Londt eindigt in deceptie

UFC-kampioen Israel Adesanya opnieuw te sterk voor Robert Whittaker

Robert Whittaker is er niet in geslaagd om zijn verloren UFC-titel in het middengewicht te heroveren. De Australische MMA-vechter moest opnieuw zijn meerdere erkennen in Israel Adesanya. In Houston was de in Nigeria geboren Nieuw-Zeelander weer te sterk.

