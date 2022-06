Errol Zimmerman over terugkeer bij Glory: ‘Als Badr Hari niet was teruggekomen, waren ze failliet’

Errol Zimmerman maakt dit weekend zijn KSW-debuut tijdens KSW 71 in Torun, Polen. De kickboksveteraan (36) zal het opnemen tegen de voormalig zwaargewicht kampioen Marcin Rozalski in een kickbokspartij met aangepaste regels.

Zimmerman (36) heeft het in zijn kickbokscarrière opgenomen tegen veel grootheden in de sport. Naast bijvoorbeeld de partijen tegen Badr Hari, Remy Bonjasky en Semmy Schilt is hij de enige vechter ooit die Rico Verhoeven knock-out heeft geslagen. Zijn aankomende tegenstander Marcin Rózalski is de voormalige KSW MMA-kampioen in het zwaargewicht. ,,Ik werd twee weken geleden gebeld om in te vallen”, zei Zimmerman voor de partij. ,,Ik ben altijd bezig in de sportschool dus was dat voor mij geen probleem.”

Rózalski (43) won in 2017 tijdens KSW 39 de zwaargewicht MMA- titel van Fernando Rodrigues Jr. door hem binnen 16 seconden knock-out te slaan. De spraakmakende Pool is met zijn vele tattoos een unieke verschijning en staat in Polen vooral bekend om zijn flamboyante gedrag. ,,Volgens mij heeft hij vorige week een tattoo op zijn gezicht gezet om de weg naar huis te vinden”, grapte Zimmerman toen hem naar zijn mening werd gevraagd over Rózalski , ,,Hij heeft wel veel tattoos, maar is echt een knokker. Daar houd ik wel van”.

Geen standaard partij

De partij van aankomend weekend is geen standaard kickbokspartij. Omdat Zimmerman (103-13) de aanvankelijke tegenstander van Marcin Różalski (22-8) vervangt, gaat het hier niet om een MMA-partij maar heeft KSW er een kickbokspartij met kleinere handschoenen van gemaakt die maximaal 3 x 5 minuten zal duren.

Over deze partij heeft Zimmerman een duidelijke mening: ,,Ik geef nooit op en ga voor niemand aan de kant”, zei hij. ,,Als The Bonecrusher de ring in stapt gaat er iemand slapen. Dat is één ding wat ik kan garanderen.”

Zimmerman vecht al sinds 2001, maar is niet zeker hoelang hij nog doorgaat. Na deze partij heeft ‘The Bonecrusher’ namelijk op 8 oktober nog één partij staan tegen Cihad Kepenek in Istanboel. Aan de hand van het resultaat van die partij zal hij beslissen in hoeverre hij zijn carrière voortzet.

Over een terugkeer bij Glory is Zimmerman minder enthousiast. ,,Wat is daar?”, zei hij. ,,Als Badr Hari niet teruggekomen was, waren ze failliet. Hij heeft een nieuw leven geblazen in Glory. Rico heeft mij trouwens ooit nog een rematch beloofd. Dus bij Glory zou ik alleen nog tegen hem willen vechten maar daar zou heel wat voor geregeld moeten worden”.

KSW 71 is vanavond (zaterdag) vanaf 19.00 live te zien bij Viaplay. Naast de partij van Zimmerman zie je ook hoe Marian Ziolkowski (24-8-1) in de hoofdpartij zijn MMA- titel in het lichtgewicht op het spel zet tegen Sebastian Rajewski (12-6).

