Ex-topvechter Anthony Johnson (38) overleden in weekend van titelverovering Pereira in UFC

Op 38-jarige leeftijd is Anthony Johnson, die in het verleden vocht voor onder meer UFC en Bellator, overleden na een ziektebed. De MMA (mixed martial arts)-vechter vocht tweemaal om een wereldtitel bij UFC, maar werd nooit kampioen.

‘Rumble’ verloor in 2015 en 2017 van Daniel Cormier, die zijn medeleven na het overlijden van Johnson via Twitter uitte. ,,Hij was een zorgzaam persoon, hij zal gemist worden”, schreef Cormier onder meer. Johnson was een erkende knock-outer. Hij vocht in 2021 zijn laatste partij tegen Jose Augusto Azevedo.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Pereira

Alex Pereira pakte afgelopen weekend de middengewichttitel in de UFC. De 35-jarige Braziliaan, die kortgeleden nog als kickbokser onder contract stond bij Glory, versloeg Israel Adesanya. Zoals hij in het kickboksen ook al eens twee keer te sterk was voor de Nigeriaan. Na een dominante start van Adesanya trok Pereira de partij in de vijfde ronde naar zich toe met enkele rake stoten. De scheidsrechter greep in toen Adesanya aan het wankelen was gebracht. Daarmee pakte Pereira in zijn vierde partij de titel.

Ook Dustin Poirier boekte een overwinning. In het lichtgewicht vocht hij een sensationele wedstrijd uit, de ‘fight of the night’, met Michael Chandler. In de derde ronde won hij op submission.

Volledig scherm Alex Pereira. © AFP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.