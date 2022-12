Exclusief | Titelgevecht van ongeslagen kampioen Tyson Fury hier vanavond live te zien

Bekijk hier alle gevechten van Hit It, het evenement van Rico Verhoeven

In Ahoy in Rotterdam vond zaterdagvanavond Hit It plaats, een evenement waar vechtsport en entertainment samen komen. Organisator was Rico Verhoeven, die zelf in de ring stapte tegen Hesdy Gerges. Daarnaast nam Denise Kielholtz het op tegen Laura Pileri en was er een ‘celebrity fight’ tussen Michael Boogerd en Dan Karaty. Bekijk hier alle beelden terug.

