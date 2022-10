Hesdy Gerges probeert Rico Verhoeven te ontregelen rond staredown: ‘Hij klinkt een beetje verkouden’

Een beetje uitdagen en prikkelen is in de vechtsportwereld zeer gebruikelijk. De 33-jarige Verhoeven vecht morgen tegen Gerges, op zijn eigen evenement en zonder (titel-)inleg. De twee praten al langer met veel respect tegenover elkaar, maar Gerges kon het – tussen alle lovende woorden over de organisatie – niet laten om over het nasale stemgeluid van ‘The King of Kickboxing’ te beginnen.

,,Ik ging twee dagen geleden lekker wandelen en ’s avonds klapte mijn neus ineens helemaal dicht”, aldus Verhoeven. ,,Hij is nu al een stuk meer open dan de afgelopen twee dagen. Door de dag heen ben ik lekker aan het stomen, laat ik het opentrekken. Als ik train, heb ik er totaal geen last van. Als ik stop met trainen, dan slaat-ie een beetje dicht. Maar nee, dit is zeker geen 1-0 voor Hesdy.” Gerges: ,,Dan moeten we morgen maar tempo draaien, dan blijft die neus open.”

Volledig scherm Rico Verhoeven en Hesdy Gerges. © Jeancarlo Nunes dos Anjos

Michael Boogerd - Dan Karaty

Op de sport- en entertainmentshow is het gevecht tussen Verhoeven en Gerges de hoofdpartij. Ook Gerges’ vrouw, kickbokser en MMA-vechter Denise Kielholtz, komt in actie. Zij treft Laura Pileri uit Italië. Ook opvallend is de naam van ex-wielrenner Michael Boogerd, die tv-ster Dan Karaty tegenover zich krijgt in de ring in Rotterdam Ahoy. Puur sportief zal de blik gaan op Verhoeven, die volgend voorjaar zo goed als zeker Alistair Overeem (42) voor de Glory-wereldtitel treft en die voor het eerst in een jaar weer in de ring stapt.

Gerges stapt in zijn laatste wedstrijd als kickbokser bepaald niet als favoriet het canvas op, maar hoopt Verhoeven toch een beetje te hebben ontregeld door te wijzen op zijn verkoudheid. ,,Het was een beetje voor de gein”, zei hij na afloop. ,,Maar het gaat toch ergens in je hoofd zitten. Ik ben vaker verkouden geweest voor een gevecht en het hoeft niet nadelig te zijn, maar het speelt toch in je hoofd: als het maar goed gaat, als het maar niet doorzet. Dat is een ruis.”