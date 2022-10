'Hit it' heeft potentie, maar puur sportief gezien werd show Rico Verhoeven geen avond die beklijfde

met Video Rico Verhoeven is ‘trots en dankbaar’ en looft ‘baas’ Hesdy Gerges: ‘Had wel een paar keer kippenvel’

Rico Verhoeven (33) heeft zijn gevecht met Hesdy Gerges (38), die de laatste partij uit zijn carrière vocht, gewonnen op technische knock-out. Verhoeven was - op zijn eigen evenement Hit It in Rotterdam Ahoy - het hele gevecht dominant en maakte het in de vijfde ronde af.

13:41