Jamal Ben Saddik focust zich op 20 augustus: ‘Ik ben héél geduldig, mijn kans komt toch wel’

Dirk Kuyt trekt zich terug voor bokspartij bij event Rico Verhoeven

Het aangekondigde debuut van Dirk Kuyt in de boksring gaat er toch niet van komen. De oud-international nam onlangs de uitdaging aan om in oktober als celebrity mee te doen aan het nieuwe evenement Hit It, waar Rico Verhoeven de drijvende kracht achter is. Na zijn aanstelling als trainer van ADO Den Haag heeft Kuyt echter besloten zich af te melden.

2 juni