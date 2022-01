Kickbokser Murat Aygun ziet One-wereldtitelgevecht in rook opgaan

De Nederlands-Turkse kickbokser Murat Aygun (33) heeft positief getest op het coronavirus. Dat betekent dat zijn titelgevecht bij One in Singapore, voor de wereldtitel in het lichtzwaargewicht tegen Roman Kryklia, geen doorgang kan vinden.

,,Helaas ben ik bij aankomst in Singapore positief getest op Covid-19”, schrijft Aygun op sociale media. ,,Alhoewel ik geen klachten of symptomen heb, ben ik gedwongen mij terug te trekken uit de wedstrijd vanwege de gezondheids- en veiligheidsprotocollen van Covid-19. Hopelijk zien we elkaar snel terug voor dit titelgevecht.”

De positieve test is een bittere pil voor ‘The Butcher’, die komende vrijdag tegen favoriet en titelhouder Kryklia uit zou komen in Singapore. Het gevecht met Kryklia is al twee keer eerder uitgesteld, één keer omdat iemand uit het begeleidingsteam van de Oekraïner positief testte op corona. Aygun won toen een vervangend gevecht van Anderson Silva, bij zijn debuut bij het Aziatische One.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Nu moet Aygun, die traint bij Said El Badaoui, opnieuw wachten tot hij mag vechten om de wereldtitel. In een niet gepubliceerd interview met deze website gaf de in Enschede geboren Aygun nog aan zo uit te kijken naar de confrontatie en dat hij vindt dat hij meer aandacht verdient. ,,Er is wel aandacht, maar niet veel, als je ziet wat ik al heb bereikt. Ik heb alles gewonnen op één partij na. Dat gevecht was ik aan het winnen, totdat de dokter de partij stopzette. Eigenlijk ben ik nog een ongeslagen vechter.”

De 33-jarige Aygun vocht in het verleden onder meer in de World Fighting League en tekende in de zomer van 2020 voor One Championship.

Bekijk hieronder onze vechtsportvideo's: