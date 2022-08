Kickbokstalent Michael wil debuut bij Glory opdragen aan pas overleden vriend: ‘Met z’n tweeën in de ring’

Met video Ongekend spektakel bij UFC Long Island ondanks anticlimax tussen Yair Rodriguez en Brian Ortega

UFC Long Island gaat de boeken in als een spectaculair UFC evenement. Hoewel de hoofdpartij tussen Yair Rodriguez en Brian Ortega een behoorlijke anticlimax was moest de jury slechts bij 2 van de 6 partijen op het hoofdprogramma aan het werk in de UBS arena.

17 juli