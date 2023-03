Kickboksveteraan Errol Zimmerman staat voor MMA-debuut bij KSW in Polen

Donegi Abena nieuwe lichtzwaar­ge­wicht­kam­pi­oen Glory, titelge­vecht Wisse - Ozcaglayan in de maak

Donegi Abena (24) is de nieuwe lichtzwaargewichtkampioen bij Glory. Hij veroverde vanavond in Essen de titel van Sergej Maslobojev (35), die een grote snee in zijn scheenbeen opliep in ronde vier. De scheidsrechter legde de partij stil, waardoor Maslobojev tot zijn grote verontwaardiging op technische knock-out verloor van Abena.