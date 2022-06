Kijk hier live naar de kwartfinales van de Eindhoven Box Cup

MMA-kampioen De Ridder maakt uitstapje naar grappling: ‘Dit is een historisch gevecht, een unieke kans’

28 dagen geleden was Reinier de Ridder te sterk voor Kiamrian Abbasov voor de prolongatie van zijn wereldtitel. Nu gaat ‘The Dutch Knight’ alweer de kooi in. De Braziliaan André Galvao (39) is de volgende tegenstander die aan het rijtje ‘slachtoffers’ van De Ridder moet worden toegevoegd. ,,Dit is een unieke kans voor mij.”

25 maart