Legendarische kampioensgordel Muhammad Ali levert miljoenen op

De kampioensgordel die bokslegende Muhammad Ali in 1974 bemachtigde heeft een bedrag opgeleverd van omgerekend ruim 6 miljoen euro. Jim Irsay, de eigenaar van American footballclub Indianapolis Colts, heeft het item gekocht. Het is een van de hoogste bedragen ooit voor een dergelijk sportitem.

De geschatte waarde van de goudkleurige metalen riem was zo’n 470 duizend euro, maar het uiteindelijke bedrag ligt dus ruim dertien keer hoger. ,,Maar de historische betekenis van het stuk, misschien wel de belangrijkste boksprijs die ooit op een openbare veiling beschikbaar is gesteld, is simpelweg onmetelijk”, meldt een woordvoerder van veilingbureau Heritage Auctions.

Ali verdiende de gordel toen hij in 1974 voor de tweede keer wereldkampioen werd. De in 2016 overleden Amerikaan versloeg wereldkampioen George Foreman in het toenmalige Zaïre in een gevecht dat bekend werd onder de naam ‘The Rumble in the Jungle’.

Het gevecht is een van de meest memorabele momenten ooit in het boksen. Ali maakte met een knock-out in de achtste ronde het verschil. Uiteindelijk raakte hij de titel in 1978 kwijt, toen hij verloor van Leon Spinks.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.