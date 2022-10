Levi Rigters schuift doelen op: ‘Voor mijn 29ste de titel van Rico Verhoeven afpakken’

Reinier de Ridder is klaar om zijn wereldti­tel te verdedigen: ‘Ik ga hem slopen’

Voor de tweede keer dit jaar zal Reinier de Ridder (31) zijn wereldtitel gaan verdedigen, vandaag rond 12.30 uur te zien op YouTube. De Bredase MMA-vechter bezit twee wereldtitels bij ONE Championship: één in het middengewicht en één in het licht zwaargewicht. Ditmaal zal hij proberen zijn middengewicht-titel te behouden. ,,Proberen? Nee, dat gaat gewoon gebeuren.”

22 juli