Levi Rigters: vader van een tweeling én overwinnaar van Ben Saddik in één weekend?

De grote afwezige vandaag bij de weging en staredown voor Glory 80 was, hoe kan het ook anders, Badr Hari. Daarom was de aandacht nog meer gevestigd op de headliner van morgenavond in het Belgische Hasselt, Jamal Ben Saddik tegen Levi Rigters. De Nederlander Rigters beleeft hectische dagen, want zijn vrouw is hoogzwanger en hij kan elk moment vader van een tweeling worden.

De weken voor een gevecht zijn vaak vrij simpel uit te tekenen voor een atleet. Slapen, eten en trainen, allemaal zoveel mogelijk in afzondering. Voor Levi Rigters (26) ligt dat net even anders. Zijn vrouw is hoogzwanger en kan elk moment bevallen van een tweeling.

Volledig scherm Levi Rigters. © GLORY Kickboxing

,,Ik zie het helemaal gebeuren, dat ik zondag thuiskom, deze wedstrijd heb gewonnen en dat de twee boys dan komen”, vertelt Rigters in het vechtershotel in Brussel. ,,Het kan elk moment gebeuren en ik kan alleen maar hopen dat het niet nú gebeurt. Deze week was het heel spannend. We zijn een paar keer in het ziekenhuis geweest. Het is extra afleiding, maar het motiveert me. Ik wil het voor hen doen. Ik heb best goed mijn focus kunnen houden, want in de laatste week train je toch niet veel meer.”

Even voor het interview stond hij oog in oog met ‘The Goliath’ Ben Saddik. De Belgische Marokkaan glimlachte en fluisterde wat naar Rigters. Daarna gingen beiden lachend uit elkaar, al was het wel een poging tot intimidatie van Ben Saddik. ,,Ik verstond niet heel goed wat hij zei”, legt Rigters uit. ,,Hij moest het nog een keer herhalen en toen hoorde ik het weer niet goed. Het was iets als: ‘Kijken of je morgen ook nog zo kijkt of lacht.’”

Rigters lachte de woorden van Ben Saddik een beetje weg. ,,Het is een beetje een spelletje”, aldus ‘The Judge’. Hij richt zich liever op zijn gevecht van morgen. Een superbelangrijke partij wil hij serieus aanspraak maken op een titelgevecht met Rico Verhoeven binnen afzienbare tijd. ,,Dit is mijn grootste partij tot nu toe, een partij die heel veel deuren kan openen. Het is een moment om mezelf te bewijzen en te laten zien dat ik tot de top behoor. Ik heb altijd gezegd dat ik op mijn 28ste tegenover Rico wil staan, dus dat is nog iets meer dan een jaar. Als ik morgen win, ben ik heel goed op weg.”

Hij schikt zich in de underdogrol tegen Ben Saddik, die een vergelijking maakte tussen de Champions League (hijzelf, in zijn ogen) en de Europa League (Rigters). ,,Ik ben pas een jaar bij Glory en heb vier partijen gevochten”, vertelt Rigters. ,,Het is dus logisch dat ik op papier de underdog ben. Hij heeft meer ervaring, zit langer bij Glory. Ik moet bewijzen dat ik de underdog niet ben. Elke vechter heeft zwakke en sterke punten. Zijn dekking is niet altijd even goed. Zo zijn er meer dingen en daar hebben we een mooi gameplan voor gemaakt. Het zit er dik in dat het gevecht het einde niet haalt. Bij zwaargewichten kan het snel afgelopen zijn.”