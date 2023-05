MMA-icoon Gegard Mousasi (37) verliest bij Bellator 296 in Parijs kansloos van Fabian Edwards

Mousasi is een van de grootste Nederlandse vechters allertijden, een icoon van de MMA-sport. Vanavond in Parijs kon hij zijn status en ervaring echter niet waarmaken. Edwards maakte het Mousasi vanaf de eerste ronde knap lastig in een grondgevecht en na vijf rondes van vijf minuten zat de lijdensweg van Mousasi er eindelijk op.



Bij het bekendmaken van de scores was voor Mousasi al duidelijk dat hij zou gaan verliezen en zonder echte felicitatie aan Edwards droop hij af. Edwards kreeg na zijn gevecht en korte interview direct bezoek in de octagon van Johnny Eblen. De Ier zal tegen Edwards zijn kampioensbelt verdedigen in ‘zijn’ Dublin op 23 september.