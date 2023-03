MMA-vechter Iuri Lapicus (27) overleden na motorcrash

De Moldavisch-Italiaanse MMA-vechter Iuri Lapicus, die in 2021 nog tegen UFC-ster Eddie Alvarez vocht, is gisteren overleden aan de gevolgen van een motorongeval op 17 maart. Lapicus ontwaakte niet meer uit zijn coma. Hij werd slechts 27 jaar.

Lapicus, die zijn carrière begon met veertien zeges op rij, was verbonden aan ‘Team Multifight Petrosyan’. Sinds 2019 kwam hij uit in het ONE Championship, een organisatie net onder het UFC.

Lapicus crashte vrijdag met zijn motor toen hij in het noorden van Milaan botste op een auto. Hij werd in coma per traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd, waar artsen de laatste dagen niets meer voor hem konden betekenen. De 69-jarige automobiliste die bij het ongeval betrokken was, lag volgens diverse buitenlandse media eveneens met zware verwondingen in het ziekenhuis.

ONE Championship laat weten ‘kapot van verdriet’ te zijn. ,,Onze gedachten en gebeden gaan nu richting de geliefden van Iuri Lapicus in deze zware tijden”, schrijft de organisatie. Het is voor ONE al het tweede overlijden dit jaar. In januari kwam de pas 18-jarige belofte Victoria Lee om het leven.

