‘Onschendbare’ Badr Hari doet nog steeds waar híj zin in heeft: ‘Ik heb vandaag geen zin om vragen te beantwoorden’

Doping bij Dillian Whyte zet streep door titelge­vecht met Anthony Joshua: ‘Ik ben compleet onschuldig’

Het komt op 12 augustus in The O2 Arena in Londen niet tot een boksgevecht tussen Anthony Joshua en Dillian Whyte. Volgens Eddie Hearn van promotor Matchroom zijn er na dopingtesten door de VADA (Voluntary Anti-Doping Association) verdachte sporen aangetroffen bij Whyte. Die zegt op zijn beurt “compleet onschuldig” is.