Podcast In de Ring | Ex-kapsalon-snaaier Serkan Ozcaglayan is nu een afgetraind middengewicht

Kickbokser Alistair Overeem geschorst vanwege schenden dopingre­gels Glory

Alistair Overeem is door kickboksorganisatie Glory geschorst vanwege ‘het schenden van de dopingregels’. De 42-jarige kickbokser leverde een positieve plas in na zijn gewonnen gevecht tegen Badr Hari en ook de B-staal is positief. Daarmee is ‘The Reem’ van de zwaargewichtranglijst verwijderd en een jaar geschorst. Het gevecht tegen Hari is omgezet naar ‘no contest’.