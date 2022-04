Podcast met Remy Bonjasky | ‘Dirk Kuyt vs. Andy van der Meijde zou ik graag willen zien’

In onze vechtsportpodcast In de Ring bespreken voormalig K-1-wereldkampioen Remy Bonjasky en onze verslaggever Tim Reedijk de laatste stand van zaken.

In de vijfde editie van de podcast In de Ring gaat het over UFC 273, Khamzat Chimaev, Tyson Fury vs. Dillian Whyte, Jamal Ben Saddik, Glory-CEO Scott Rudmann, Rico Verhoeven en… Dirk Kuyt.

Na een ‘rondje langs de velden’ in ronde 1 wordt het incident tussen Jamal Ben Saddik en Glory-CEO Scott Rudmann besproken. Na uitspraken van Rudmann in de media over de opstandige houding van Ben Saddik voelde ‘The Goliath’ zich genoodzaakt een uitgebreid statement naar buiten te brengen, waarin hij en zijn management zich kritisch opstellen tegenover Rudmann. Het is niet voor het eerst dat er een mediarelletje losbarst door toedoen van Rudmann.

,,De CEO dient zich wat netter te gedragen”, vindt Remy Bonjasky. ,,Ze moeten dit niet in de media uitvechten. Ik zou zeggen: spreek lekker af bij een koffiebar, drink een kop koffie, praat erover, hou het zakelijk en kom naar buiten met wat moois. Rudmann is een heel aardige vent die zijn zaken goed doet, maar hij is wel outspoken. Als je lelijke schoenen draagt, zegt hij dat ook. Maar op CEO-niveau moet je natuurlijk wel voorzichtig zijn met je woorden.”

Rico Verhoeven keert pas aan het einde van het jaar terug in de ring op een zelfgeorganiseerd evenement genaamd Hit It. Op dat evenement gaan we ook Dirk Kuyt in de boksring in actie zien tegen een nader te benoemen bekendheid. Het vraagstuk wie dat zou moeten zijn, levert een discussie op in de podcast. Bonjasky hoopt op een Ajacied. De namen van Jan Vertonghen, Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart, Patrick Kluivert en Andy van der Meijde passeren de revue. Bonjasky ziet met name Van der Meijde wel ingaan op een eventueel aanbod. ,,Die kan misschien wel zo gek zijn”, aldus Bonjasky. ,,Die kan de knop omzetten en zeggen: fuck it, we gaan gewoon knokken en we zien wel waar het schip strandt. Ik zou Van der Meijde graag in de ring willen zien.”

Bonjasky komt in de podcast ook nog terug op de seminar die hij gratis organiseert voor 100 man na zijn verloren weddenschap over Badr Hari. Binnenkort komt er meer naar buiten via deze website over hoe je je kunt aanmelden voor de seminar.

