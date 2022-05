Podcast met Remy Bonjasky | ‘Plazibat, Overeem of Hari in voorjaar 2023 tegen Verhoeven’

De drie gebruikelijke rondes in de podcast In de Ring gaan grotendeels over Glory. Deze site kondigde afgelopen weekend aan dat Alistair Overeem en Badr Hari elkaar in oktober treffen én dat er een zomers evenement met Jamal Ben Saddik en Benjamin Adegbuyi wordt georganiseerd. Wereldkampioen Rico Verhoeven mikt op het voorjaar van 2023 en zal rustig kijken naar de ontwikkelingen in de zwaargewichtdivisie van Glory.

,,Het is wel echt een affiche, hoor”, zegt Remy Bonjasky over Overeem vs. Hari. ,,Alistair is niet meer de jongste, maar geeft aan dat alles nog goed zit bij hem. Hij heeft de laatste jaren niks kunnen laten zien op het gebied van kickboksen, maar wel op mma-niveau. Badr heeft wél ‘staande’ wedstrijden gehad en dat kan hem een voordeel geven.”

Dan introduceert Bonjasky de term ‘ringroest’. ,,Sommige mensen geloven daar niet in, maar ik wel. Je ziet wel vaker dat vechters na een periode van afwezigheid het gevoel even niet meer hebben in de ring. Misschien heeft Alistair daar niet direct last van, maar als ik hem was geweest, had ik eerst even met een andere partij opgewarmd en dan tegen Badr gevochten. Zakelijk is het handiger om meteen tegen een groot vechter in de ring te gaan; je kunt meer vragen en je hebt niet het risico dat je verliest van een koekenbakker. Maar hij moet wel weer het gevoel krijgen. Gökhan Saki begon bij zijn rentree bij Glory ook met een andere categorie tegenstander en zal een volgende keer echt aan de bak moeten.”

Bonjasky vertelt in de podcast over zijn eigen gevechten met Overeem en Hari in het verleden en hij spreekt zich uit over Rico Verhoeven, die zich richt op het voorjaar van 2023 wat betreft een volgende Glory-partij. Het lijkt er op dit moment op dat Antonio Plazibat en Alistair Overeem de belangrijkste gegadigden zijn. Als Overeem zijn partij van Hari wint, ligt een koppeling aan Verhoeven voor de hand, nadat dat gevecht al eens gepland stond maar Overeem zich geblesseerd moest terugtrekken.

,,Misschien moet de winnaar van Overeem – Hari maar tegen Plazibat vechten”, stelt Bonjasky voor. ,,Hoewel, Plazibat had onlangs best een kluif aan Tarik Khbabez. Ik zie hem niet zomaar winnen van Badr of Alistair. Hij is veel jonger, maar als je tegen Rico wil, moet je conditie goed zijn, moet je mentaal sterk zijn en je techniek moet kloppen. Je moet om kunnen gaan met extra rondes in een kampioenswedstrijd. Als ik Plazibat soms zie hijgen, vraag ik me af of hij het redt tegen Verhoeven. Al zou hij de kracht ervoor kunnen hebben om voor een vroege knock-out te zorgen.”

Seminar Onlangs beloofde Remy Bonjasky in de podcast een gratis seminar te geven voor 100 mensen als Badr Hari niet zou winnen van Arek Wrzosek. Dat gebeurde niet - en dus gaat Bonjasky kickboksles geven voor 100 geïnteresseerden op zaterdag 4 juni om 14.00 uur. Interesse? Mail naar info@bonjaskyacademy.com. De minimale leeftijd voor deelnemers is 12 jaar en je mag maximaal twee mensen (met voor- en achternaam) opgeven.

Volledig scherm Remy Bonjasky laat in gesprek met onze verslaggever Tim Reedijk in de podcast In de Ring zijn licht schijnen over de vechtsportwereld. © DPG Media